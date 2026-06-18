Netanyahu sostiene que Israel no se irá de Líbano y un nuevo ataque deja tres muertos más

"No nos marchemos de allí mientras las necesidades de seguridad de Israel así lo exijan". Su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha dejado claro de este modo que las tropas del país hebreo continuarán en Líbano, a pesar de que el acuerdo suscrito entre los presidentes de Irán y Estados Unidos exige el fin de los ataques en todos los frentes. Es más, los bombardeos llevados a cabo en las últimas horas dejan al menos tres muertos más —y van más de 3.900 en tres meses y medio— en el país mediterráneo.

Netanyahu, siguiendo la línea argumental de las declaraciones de varios de sus ministros, ha insistido en que su país no renunciará a la zona sur de Líbano que ya ha ocupado, de modo que las críticas de Trump tanto en público como en privado no le han hecho cambiar de opinión. El mandatario estadounidense cuestionó que tuviera que "derribar un edificio de apartamentos cada vez que busca a alguien", en alusión a las masacres ordenadas por Tel Aviv bajo el pretexto de actuar contra Hezbolá, y llegó a decir que el premier israelí "estaría en la cárcel" de no ser por él.

Sin embargo, Netanyahu sigue decidido a implantar, como ya ha dicho en otras ocasiones, "el modelo de Gaza" en Líbano. Siguiendo ese patrón, la zona sur de su país vecino se convertirá en una suerte de zona de exclusión controlada por el ejército israelí, en la que se derribarán las edificaciones y se evacuará a la población, con el objetivo de "restablecer la seguridad y la prosperidad en las localidades del norte" de Israel.

Antes de las palabras del primer ministro, el ejército de Israel ya había difundido a través de sus redes sociales un mapa con sus posiciones en Líbano para asegurar que no se movería. "Las tropas seguirán eliminando amenazas y reforzando la defensa de los residentes en el norte de Israel", añade la publicación.