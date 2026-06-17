Israel sigue atacando Líbano e Irán exige a EEUU que haga cumplir el acuerdo

Mientras el presidente Trump continúa reivindicando el "gran acuerdo" al que ha llegado con Irán y Suiza se blinda para acoger la firma del pacto dentro de dos días, Israel sigue lanzando ataques sobre Líbano a pesar de las órdenes de Estados Unidos.

De ello están dando cuenta los medios libaneses, que no reportan información sobre víctimas, pero apuntan que se han registrado ataques en hasta tres puntos del sur del país. Se suman, por tanto, a los que tuvieron lugar ayer y le costaron la vida a siete personas.

Ante lo ocurrido, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha incidido en que Estados Unidos es responsable del cumplimiento del acuerdo preliminar para el cese de las hostilidades en todos los frentes. "Tiene que detener por completo la agresión del régimen sionista contra Líbano", ha subrayado, en una conversación telefónica con su homólogo en Rusia, Sergei Lavrov.

El dirigente ruso, por su parte, también ha recalcado la importancia de que se cumpla lo pactado y se ha mostrado "dispuesto" a colaborar en la resolución de esta crisis.

China, el otro principal apoyo de Teherán, ha anunciado que entregará un nuevo paquete de ayuda humanitaria tanto a Irán como a Líbano, a fin de respaldar los esfuerzos de reconstrucción de ambos países tras el conflicto en Oriente Próximo.

Situación de Líbano

Desde el reinicio de este conflicto, en el marco de los ataques contra Irán, la cifra de libaneses que han muerto por las órdenes de Netanyahu supera las 3.800 personas, de las cuales 133 eran profesionales sanitarios. Los heridos, por su parte, superaron las 11.780 personas desde el pasado 2 de marzo. De ese total, Unicef ha documentado unos 250 niños fallecidos y en torno a mil heridos.

Pese al enorme volumen de vidas perdidas, y a que Trump ha llegado a referirse al primer ministro de Israel como "un puto loco" por negarse a frenar sus ataques sobre Líbano, Netanyahu sigue decidido a seguir con sus planes.

De hecho, su ministro de Defensa de Israel ya dejó claro que el ejército no se retirará de las zonas que ya ha conseguido ocupar en Líbano, que "serán vaciadas de residentes locales" y donde toda edificación existente "será destruida". También incidió en esa idea el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista que humilló a los activistas de la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria: "Somos un estado independiente y soberano, no una república bananera".

Ayer, a su llegada a la cumbre del G7 en Francia, Trump volvió a mostrar su malestar con Netanyahu y su disconformidad con su estrategia militar. "No hace falta derribar un edificio de apartamentos cada vez que buscas a alguien, porque hay muchas personas en esos edificios y no todas pertenecen a Hezbolá", defendió, antes de exigir al premier israelí que actúe "con más responsabilidad respecto a Líbano".

En todo caso, el inquilino de la Casa Blanca dio por hecho que el pacto con Irán sobrevivirá a la tensión introducida en Israel, ya que la guerra en Líbano es una cuestión "menor" en comparación con el conflicto desatado en Oriente Próximo.