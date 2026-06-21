Nueve de cada diez israelíes creen que Irán sale victorioso de la guerra

Más de nueve de cada diez israelíes creen que Irán ha salido victorioso de la guerra contra Estados Unidos e Israel, según una encuesta realizada por la Universidad Hebrea tras la firma del acuerdo preliminar entre Washington y Teherán.

En concreto, un 92,1% de los consultados cree que el acuerdo inicial representa un varapalo a los intereses de Israel y de Estados Unidos, y un 82,9% cree que la campaña militar contra Teherán ha terminado dañando a largo plazo los intereses de seguridad de Israel.

Además, la figura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sale bastante perjudicada del sondeo: un 72,5% cree que el mandatario miente cuando dice que Israel ha conseguido importantes triunfos durante el conflicto y casi un 88% considera que el país no ha conseguido todos los objetivos que se ha marcado o solo ha conseguido algunos de ellos.

En la misma línea, un 56,4% cree que la gestión que ha hecho Netanyahu de la guerra ha sido un fracaso, y un 48,2% ve como única salida continuar con la operación militar en Líbano a riesgo de hacer descarrilar las conversaciones entre Irán y EEUU y de enfurecer todavía más al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.