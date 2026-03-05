Nuevo ataque contra un petrolero en el golfo Pérsico, ahora en Kuwait

Un nuevo petrolero ha sido atacado esta madrugada en aguas del golfo Pérsico, en esta ocasión a apenas 60 kilómetros de las costas de Kuwait.

Según los datos del centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, el buque ha sufrido "una gran explosión" a babor y, aunque no se ha producido un incendio y la tripulación se encuentra a salvo, sí se ha producido una fuga de petróleo al agua.

De hecho, el capitán ha notificado que el incidente podría acarrear algún impacto ambiental, dada la salida de fuel desde un tanque de carga.

Estos incidentes se producen en medio de la escala regional a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra el país hebreo y contra instalaciones estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como con el cierre del estrecho de Ormuz.

Ante el impacto de esta medida en los precios del petróleo y en la caída de las bolsas, el presidente Trump ha comenzado a ofrecer seguros y la protección de la Armada de Estados Unidos a los petroleros que deban cruzar esta importante arteria comercial.