Nuevo intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia: 390 personas regresan a casa

Ucrania y Rusia han confirmado este viernes el canje con éxito de un total de 390 prisioneros de guerra, un total de 185 por cada bando, dando así continuidad a uno de los pocos vínculos que mantienen Kiev y Moscú.

Este nuevo intercambio involucra a soldados rasos, a sargentos y a oficiales, tal y como ha destacado el presidente Zelenski, quien ha dado cuenta asimismo de que un civil ucraniano también fue incluido en el procedimiento.

Por parte de Rusia, el ministerio de Defensa ha confirmado que sus 185 militares están recibiendo atención médica en Bielorrusia en compañía de la comisionada nacional para los Derechos Humanos, Yana Lantratova.

Hace apenas tres semanas del último intercambio de estas características, que supuso el regreso a casa de un total de 410 personas.