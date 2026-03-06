Nuevo intercambio de presos entre Rusia y Ucrania

Intercambio de presos ucranianos
Intercambio de presos ucranianos

Las autoridades de Rusia y Ucrania han realizado este viernes un nuevo intercambio de 600 militares que habían sido capturados en el marco de una guerra que dura ya más de cuatro años.

De hecho, alguno de estos presos, entre los que solo hay dos civiles ucranianos, llevan apresados desde el año 2022.

Se trata del tercer canje de prisioneros de guerra entre Moscú y Kiev, y se trata del único acuerdo que se ha logrado, por ahora, en el marco de las conversaciones de paz entre ambos países con la intervención de Estados Unidos.

