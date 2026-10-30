SEGMENTO PRÉMIUM
El aperitivo italiano que conquista Hong Kong
SEGMENTO PRÉMIUM
Una copa helada, unas aceitunas ahumadas y una focaccia de mortadela pueden bastar para convertir un aperitivo en una cita imprescindible de Hong Kong. Esa es la seducción de Bar Leone, que ha llevado la hospitalidad de los bares romanos a una de las ciudades más exigentes del mundo.
Detrás de esta innovadora propuesta para el mercado chino está el italiano Lorenzo Antinori, que volcó su experiencia en las barras de grandes hoteles en un proyecto de escala más íntima. La inspiración procede de los locales de su Roma natal: revestimientos de madera, camisetas de fútbol enmarcadas y una banda sonora en la que conviven la música disco italiana y Pavarotti.
Su filosofía de cocktail popolari —cócteles para la gente— se traduce en recetas reconocibles, ingredientes escogidos y precisión al servir. El Leone Martini combina ginebra italiana, vino de Marsala y agua de azahar con una aceituna rellena de almendra; mientras el Bellini mantiene su fórmula clásica, con especial atención a la temperatura y a la calidad del producto.
La cocina prolonga ese mismo placer del aperitivo. Las olivas y la focaccia se han convertido en señas de identidad, hasta el punto de que Antinori recomienda a quienes llegan por primera vez completar ambos bocados con el Olive Oil Sour, un cóctel con aceite de oliva.
La fama internacional le ha llegado al revalidar el primer puesto de The 50 best bars en su tercer año de funcionamiento. Sin embargo, el éxito no ha cambiado su forma de recibir a sus clientes. El Bar Leone sigue sin admitir reservas, de modo que conocer el bar que encabeza la clasificación mundial requiere acercarse y esperar turno.
Mientras sus propietarios evalúan una posible expansión internacional, como ellos mismos señalan, a finales del año pasado ya abrió sus puertas un segundo local del Bar Leone en Shanghái.
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