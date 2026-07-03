El órgano electoral de Perú proclama a Keiko Fujimori como presidenta electa

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha proclamado oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa del país, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado 21 de junio frente a Roberto Sánchez.

Durante el acto celebrado en la sede del organismo electoral, el presidente del JNE, Roberto Burneo, proclamó vencedora a la candidatura de Fuerza Popular y confirmó también la elección de Luis Fernando Galarreta como primer vicepresidente y de Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente para el mandato 2026-2031.

Con esta proclamación, Fujimori alcanza por primera vez la Presidencia después de haber concurrido sin éxito a las elecciones de 2011, 2016 y 2021. En esta ocasión logró imponerse por un estrecho margen de 49.641 votos, equivalente al 0,27% del total de sufragios.

Tras conocerse la decisión del máximo órgano electoral, la presidenta electa agradeció en sus redes sociales el respaldo recibido y aseguró que inicia una nueva etapa "con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber". Asimismo, afirmó que el periodo de transición servirá para dialogar y preparar el inicio de su Gobierno.

Por su parte, Roberto Sánchez no se ha pronunciado tras la proclamación oficial. No obstante, un día antes había solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que se produjeron cambios en las reglas durante el proceso electoral.

El siguiente paso será la entrega oficial de credenciales a la fórmula presidencial electa, una ceremonia prevista para el próximo 15 de julio en el Teatro Nacional, con la que el Jurado Nacional de Elecciones reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que gobernarán Perú durante los próximos cinco años.