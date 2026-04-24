Pedro Sánchez replica a Estados Unidos: "Colaboración dentro de la legalidad"

"La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional". Pedro Sánchez ha despachado así las preguntas en torno a la posibilidad de que Estados Unidos baraje la suspensión de su país como miembro de la OTAN, algo que, por otra parte, la propia Alianza Atlántica ha descartado que sea posible.

Y, tras remarcar que no existe ningún planteamiento oficial por parte de Washington, más allá de la filtración de un correo electrónico en el que la administración Trump explora vías para castigar a los aliados que no han secundado sus posiciones en Irán, Sánchez ha restado importancia a esa publicación. "Nosotros trabajamos sobre documentos y posicionamientos oficiales", ha zanjado.

En todo caso, en torno a las críticas sistemáticas que el propio inquilino de la Casa Blanca ha vertido sobre España por su bajo nivel de gasto en defensa, el mandatario europeo ha insistido en que su país es "un socio leal", que está "comprometido" con sus responsabilidades como miembro de la OTAN y que ha cumplido con los compromisos de inversión que definió en la cumbre del pasado verano. "No hay debate", ha dicho al recordar que, frente al objetivo pactado del 5% del PIB de cada país, quedó recogida la reserva de España para aportar un 2,1%: "y es lo que hemos hecho".

Por tanto, ha apelado a la "tranquilidad absoluta". No en vano, no es la primera vez que llega desde el otro lado del Atlántico una amenaza como esta: ya el pasado mes de octubre, el propio Trump sugirió que España debería ser expulsada de la OTAN debido a su escaso gasto militar, y ya entonces el propio bloque de defensa salió al paso de ese planteamiento señalando que no existe ningún mecanismo que permita llevar a cabo una maniobra de estas características. Ahora, el "no a la guerra" del que Pedro Sánchez ha hecho bandera —al igual que otros líderes europeos— no ha sentado bien en el gobierno de la primera economía del mundo.