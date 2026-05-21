El PP lanzará una "ofensiva" por el caso Zapatero y el PSOE sigue confiando

El PP está decidido a utilizar la investigación abierta contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para ahondar el desgaste del gobierno que dirige Pedro Sánchez. Con mayoría absoluta en el Senado, los populares llevarán a cabo lo que han calificado ya de "ofensiva total" en la comisión de investigación sobre la Sociedad Española de Participaciones Industriales, el organismo público dependiente del ministerio de Hacienda que se encargó del rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Así es que ampliará la lista de comparecientes con una nueva remesa de nombres, para incluir a una parte de los citados por el juez Calama en su auto de imputación a Zapatero.

La secretaria del exdirigente socialista, María Gertrudis Alcázar, será una de las llamadas a declarar, a la vista de que podría manejar información sobre las gestiones realizadas por Zapatero; pero también lo será el exministro José Luis Escrivá, a quien el PP preguntará "quién le dio la orden de reunirse con Zapatero y quién le exigió que hiciese desaparecer la deuda de Plus Ultra", así como si su cargo como gobernador del Banco de España tiene que ver con esas actuaciones.

Asimismo, Cristóbal Cano, a quien el PP define como "el gestor" de Julio Martínez, el empresario amigo de Zapatero, pasará por la calle Bailén; igual que deberá hacerlo Manuel Aarón Fajardo, el "lugarteniente" del expresidente en Venezuela.

El PSOE confía en Zapatero

Y aunque en el seno del gobierno reconocen que los indicios que apunta el juez en su auto son serios, tanto la cúpula de Ferraz como en la de Moncloa mantienen un discurso de confianza en el expresidente.

Después de que ayer lo hiciese Pedro Sánchez en su cara a cara del Congreso con Alberto Núñez Feijóo, hoy ha sido el turno del ministro Óscar López. "Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes le acusan. Esto funciona así, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", ha dicho tras un acto en Barcelona, luego de señalar que hace 26 años que conoce al expresidente. "Es una persona con un comportamiento ético intachable", ha recalcado.

También desde la emigración ha llegado un pronunciamiento en favor de Zapatero. El PSOE de Argentina ha condenado la "campaña de hostigamiento" que está sufriendo "uno de los dirigentes más representativos y leales" del socialismo español.

De hecho, sostienen que forma parte de una iniciativa de "la derecha y la ultraderecha" contra el exmandatario por retirar las tropas de Irak y aprobar leyes como la del matrimonio igualitario o la de memoria histórica. "Desde Argentina, españoles, hijos y nietos de emigrantes, así como nuevos ciudadanos gracias a la ley de memoria histórica, nos solidarizamos con nuestro compañero", concluye el presidente de la gestora del socialismo en el país sudamericano, Óscar González.