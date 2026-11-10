Las carteras inmobiliarias europeas empiezan a perder impulso tras dos años de subidas

Tras dos años consecutivos de subidas, el inmobiliario europeo empieza a dejar de ganar valor. Las valoraciones se estancaron en este trimestre, con el freno repartido de forma desigual tanto por segmentos —con las caídas en oficinas y naves industriales arrastrando al mercado residencial y los activos comerciales—como por geografías, puesto que España figura entre los mercados más resistentes, frente a la debilidad de Francia y Alemania.

Así lo recoge el último informe elaborado por Altus Group, una firma especializada en valoración, análisis de datos y tecnología para la inversión inmobiliaria, sobre una muestra de fondos paneuropeos con unos 29.000 millones de euros en activos que refleja una desaceleración progresiva.

Según sus datos, la revalorización trimestral pasó del 0,6% al comienzo del año al 0,3% en primavera y al estancamiento entre julio y septiembre; una caída que relaciona con la presión exigida a los inmuebles para obtener cada vez una mayor rentabilidad de sus alquileres y que da como resultado un mercado dividido. Mientras el residencial ganó un 0,5% y los activos comerciales mejoraron un 0,2%, el industrial cedió un 0,3% y las oficinas bajaron un 0,2%.

Por países, España lidera los avances en propiedades industriales y comerciales, con un 0,8 y un 0,4%, respectivamente; mientras Francia encabeza la caída en ambos segmentos, con un 1,9% y un 0,7%, empeorando el dato de Alemania, que también se anota un negativo: un 0,6% y un 0,2%.

En cuanto al mercado residencial, las mayores subidas proceden de Suecia y Países Bajos, por encima del 1% que registra España, muy por delante del 0,1% de Alemania y el 0,2% de Francia. Finalmente, en lo que tiene que ver con los activos comerciales, la comparación distingue entre formatos: mientras los centros comerciales se revalorizaron un 0,5% y los supermercados y grandes superficies un 0,3%, los locales a pie de calle retrocedieron un 0,8%.