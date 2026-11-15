Denver proyecta una promoción de 42 viviendas con servicios de gran hotel

Piscina en la azotea del nuevo residencial de Four Seasons en Denver, Estados Unidos

En Cherry Creek, uno de los barrios más exclusivos de Denver, una promoción de 42 viviendas bajo la marca Four Seasons ofrece una nueva oportunidad al lujo residencial: una biblioteca con vistas al jardín, una piscina al aire libre, spa y hasta un servicio que se ocupa de la casa cuando sus propietarios están fuera.

Nuevo residencial de Four Seasons en Denver, Estados Unidos | Four Seasons

El edificio, cuya construcción está previsto que arranque el año que viene, tendrá ocho plantas, y albergará apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, con superficies de entre 117 y 557 metros cuadrados. Su arquitectura combinará piedra natural, metal y grandes ventanales, mientras que los interiores llevarán la firma de Tihany Design, un estudio neoyorquino especializado en hoteles y restaurantes de lujo.

Interior del nuevo residencial de Four Seasons en Denver, Estados Unidos | Four Seasons

Pero además, Four Seasons ofrecerá en el edificio servicios propios de sus hoteles. Los residentes contarán con conserjería las 24 horas, limpieza, servicio de comidas en casa y aparcacoches, y también tendrán acceso a una piscina al aire libre y a un spa con sauna, baño de vapor y circuito de hidroterapia. Un salón con chimenea y un comedor privado completan los espacios comunes.

Hall de entrada del nuevo residencial de Four Seasons en Denver, Estados Unidos | Four Seasons

A pie desde el edificio se llega a las boutiques, los restaurantes y las galerías de Cherry Creek, lo que contribuye a elevar el concepto de lujo de este nuevo desarrollo, impulsado por un consorcio del que forma parte la firma estadounidense de inversión inmobiliaria Wexford Real Estate Investors.