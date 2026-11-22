Los centros de datos, como el de IBM en la imagen, son imprescindibles en el uso de IA.

La coincidencia entre las necesidades de capital de la inteligencia artificial y el horizonte de inversión a largo plazo de los fondos soberanos y de pensiones está estrechando la relación entre ambos, hasta el punto de que estos últimos destinan, aproximadamente, uno de cada cuatro euros a apostar por el desarrollo de la nueva tecnología.

El volumen de esta alianza lo describe un reciente informe de la gestora internacional PwC, que cifra en unos 66.000 millones de dólares el desembolso en IA y digitalización que han llevado a cabo los grandes inversores públicos en 2025. Este dato, puesto en relación con la información de la consultora Global SWF sobre el último año cerrado, revela que la infraestructura digital ha concentrado casi una cuarta parte del total de las carteras.

Pero la relación no atañe solo a la inversión directa, sino que los fondos públicos están tratando de tener un papel más relevante en los activos de la nueva tecnología. "Están promoviendo operaciones por sí mismos y tomando participaciones de control con funciones operativas", describe Eric Janson, responsable global de capital privado de PwC, sobre los movimientos de las grandes instituciones a la hora de comprar empresas y gestionar sus proyectos.

Apuesta por Estados Unidos

En esa estrategia, Estados Unidos ocupa un lugar central. Recibió casi la mitad, un 47%, del dinero que los fondos soberanos y de pensiones invirtieron en 2025, a través de operaciones en empresas, infraestructuras y otros activos, según Global SWF, mientras PwC recoge que también captó la mayor parte de los 66.000 millones de dólares concentrados en inteligencia artificial y digitalización.

Dentro de ese interés por Estados Unidos y por la tecnología aparece también la cobertura que los nuevos sistemas necesitan. ADQ, el inversor público de Abu Dhabi, decidió aliarse con la gestora norteamericana Energy Capital Partners para desarrollar proyectos energéticos enfocados a la creciente demanda de los centros de datos, en una operación que prevé movilizar más de 23.000 millones de euros gracias a una aportación inicial de 4.600 millones de euros; y la misma lógica ha llevado al gestor de pensiones canadiense CPP Investments a adquirir una participación minoritaria en la energética estadounidense AlphaGen.

Riesgos de la apuesta

La magnitud de estos proyectos favorece, por tanto, a los fondos con más recursos. De hecho, conforme al estudio de PwC, los diez mayores concentran el 41% del patrimonio conjunto y los primeros cincuenta reúne el 77% del total.

Esa capacidad financiera les permite encabezar operaciones, acompañar sucesivas ampliaciones y mantener su inversión durante los años que exige el proceso, pero la coincidencia de apuestas en torno a la misma expectativa de crecimiento tecnológico también concentra riesgos, como también los comporta la asunción de responsabilidades de gestión en los proyectos.

A este respecto, la gestora londinense plantea sus dudas en torno a seguir "temáticas de inversión similares", aunque repartidas entre regiones y clases de activos diferentes, y a los ritmos de desarrollo de las apuestas empresariales, más lentos que el mero depósito de fondos en una apuesta concreta.