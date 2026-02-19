Los inversores aguardan que el precio del oro suba este año

Los inversores siguen apostando por el oro. A pesar de la fuerte caída que el metal precioso ha experimentado a principios de este mismo mes, con una desvalorización que borró en un día todo el crecimiento acumulado desde el arranque del año, la previsión de la gran banca de inversión es que volverá a alcanzar los 5.400 dólares hacia el final de 2026.

Se trata de la predicción de Lina Thomas, analista sénior de Goldman Sachs especialista en la evolución de las materias primas, quien justifica su análisis tanto en las compras continuas de los bancos centrales como en los previsibles recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En cuanto al primero de los escenarios, la analista sostiene que los bancos centrales de los distintos países continúan diversificando sus reservas mediante de la compra de lingotes, lo que empujará su precio ante el aumento de la demanda.

El otro argumento tiene que ver con la reducción del coste de oportunidad a la hora de mantener activos sin rendimiento —lo que llevaría a los inversores a apostar por el oro— relacionada con esa bajada de tipos desde la Fed. Y es que, tras la sustitución de Jerome Powell en medio de su enfrentamiento abierto con Trump, se aguarda que la entidad los reduzca en línea con el deseo del mandatario, quien pretende con ello rebajar los costes de financiación del gobierno federal y dinamizar el sector privado.

Adicionalmente, a pesar de que los inversores privados constituyen un mercado pequeño en la adquisición de oro, no descarta que esa fuente de demanda aumente, llegando a generar "un riesgo alcista" en el precio. Es por ello que también alerta de la volatilidad que puede derivarse de estos flujos.