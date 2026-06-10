Lanzan un fondo ETF con exposición a empresas que desarrollan infraestructuras de IA

El operador financiero estadounidense WisdomTree ha lanzado el WisdomTree AI Infrastructure UCITS ETF, un fondo cotizado que ofrece una exposición diversificada a empresas que facilitan el desarrollo de infraestructuras para la inteligencia artificial.

Este índice, que ha empezado a cotizar hoy en Börse Xetra (Alemania), Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange (Suiza) y lo hará en la Bolsa de Londres a partir de mañana, busca replicar la evolución del precio y el rendimiento de otros modelos de inversión anteriores, y su tasa total de gastos alcanza el 0,5%.

En concreto, está diseñado para seguir la evolución de aquellas empresas globales que facilitan, respaldan e impulsan los ecosistemas informáticos de IA y que podrían servir de base para su desarrollo. Para ello, se ha aliado con SmiAnalysis, empresa de investigación independiente especializada en semiconductores e infraestructura de inteligencia artificial, para el diseño y el desarrollo continuo del índice.

WisdomTree gestiona una amplia gama de 20 ETFs temáticos en Europa que agrupan cerca de 11.000 millones de dólares en activos.