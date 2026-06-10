Lanzan un fondo ETF con exposición a empresas que desarrollan infraestructuras de IA
INVERSIONES
El operador financiero estadounidense WisdomTree gestiona una amplia gama de 20 ETF temáticos en Europa que agrupan cerca de 11.000 millones de dólares en activos
El operador financiero estadounidense WisdomTree ha lanzado el WisdomTree AI Infrastructure UCITS ETF, un fondo cotizado que ofrece una exposición diversificada a empresas que facilitan el desarrollo de infraestructuras para la inteligencia artificial.
Este índice, que ha empezado a cotizar hoy en Börse Xetra (Alemania), Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange (Suiza) y lo hará en la Bolsa de Londres a partir de mañana, busca replicar la evolución del precio y el rendimiento de otros modelos de inversión anteriores, y su tasa total de gastos alcanza el 0,5%.
En concreto, está diseñado para seguir la evolución de aquellas empresas globales que facilitan, respaldan e impulsan los ecosistemas informáticos de IA y que podrían servir de base para su desarrollo. Para ello, se ha aliado con SmiAnalysis, empresa de investigación independiente especializada en semiconductores e infraestructura de inteligencia artificial, para el diseño y el desarrollo continuo del índice.
WisdomTree gestiona una amplia gama de 20 ETFs temáticos en Europa que agrupan cerca de 11.000 millones de dólares en activos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último