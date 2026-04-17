Oportunidad de inversión en el sector inmobiliario alemán bajo la amenaza de subidas de tipos

Las acciones de las empresas del sector inmobiliario alemán suponen una buena oportunidad de inversión actualmente por la baja valoración que presentan respecto a su precio objetivo, según destaca la gestora de fondos alemana DJE Kapital. La única sombra que podría afectar a esta inversión es una prolongación del conflicto en Oriente Medio que aumente los niveles de inflación y como consecuencia provoque subidas de tipos en Europa.

En su informe, el subdirector de Investigación y Gestión de Carteras de DJE Kapital, Hagen Ernst, señala que a lo largo de 2026 se espera un incremento en el volumen de transacciones en el mercado inmobiliario hasta alcanzar los 10.000 millones de euros, frente a los 8.400 registrados en 2025, y también se prevé que la rentabilidad de los alquileres se mantenga estable y que los precios de venta de las propiedades vuelva a subir al mismo ritmo que los alquileres.

La escasez de viviendas en el mercado es el principal motor del aumento de los precios inmobiliarios en el país, lo que también se refleja en los alquileres. Para 2026 se prevé un menor número de incorporaciones de viviendas al mercado respecto a 2025 (de 235.000 a 215.000) y, además, las obras se están realizando con un retraso considerable que retrasa los plazos de ejecución hasta los 34 meses en algunos casos.

Oportunidad de entrada

Pese a los indicios de recuperación del mercado, el informe señala que las acciones del sector inmobiliario residencial siguen estando baratas y no han respondido por el momento a estas señales."Esta situación podría representar ahora una oportunidad de entrada, sobre todo si los tipos de interés no suben más", indica el estudio, que apunta que las acciones de las inmobiliarias alemanas cotizan con un descuento significativo respecto a su valor liquidativo. Así, Vonovia tiene un descuento superior al 53%, LEG registra un 57,4% y TAG alcanza un 37%. Las empresas prevén un crecimiento sostenido de los alquileres de entre el 3 y el 4%, lo que debería compensar con creces el aumento del coste de los intereses.

El informe concluye que las tres empresas citadas pueden ser interesantes para inversión debido a los planes de desarrollo con los que cuentan y a su baja valoración. La mayor amenaza sería la prolongación del conflicto en Oriente Medio con un repunte prolongado de la inflación y nuevas subidas de tipos. "Si la guerra no termina pronto, es probable que la recuperación de los precios inmobiliarios se estanque ante el aumento de los tipos de interés, o incluso que los precios vuelvan a sufrir presión", acaba señalando el estudio, que apunta que en este escenario las acciones podrían no revalorizarse, a pesar de sus valoraciones atractivas.