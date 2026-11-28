En el nuevo Luminor Tourbillon de Panerai, mirar la hora invita a detenerse en lo que ocurre bajo las agujas. Los puentes azules del mecanismo, sus engranajes y el movimiento del tourbillon componen una arquitectura abierta que convierte la mecánica en protagonista del diseño de este reloj, del que únicamente saldrán a la venta cincuenta unidades.

Panerai Luminor Tourbillon

Precisamente esa complicación, una de las más exigentes de la alta relojería, ha sido reinterpretada por Panerai: la jaula gira sobre un eje perpendicular al del volante y completa su recorrido en treinta segundos, la mitad del tiempo habitual en los diseños tradicionales, y su movimiento queda expuesto bajo un cristal de zafiro abombado que aporta profundidad al conjunto.

Esa complejidad mecánica convive con la reconocible silueta del Luminor y con su característico puente protector de la corona. La caja de titanio de grado cinco, de 47 milímetros, alterna superficies cepilladas con un bisel pulido rodeando el cristal para crear distintos reflejos.

En cuanto al color, el azul recorre los puentes de titanio y se prolonga en la correa de piel de aligátor —también disponible en caucho—. Sobre ese fondo destacan los detalles naranjas de las indicaciones, mientras los elementos luminiscentes permiten distinguir las funciones en la oscuridad o en las profundidades marinas, toda vez que puede sumergirse hasta los cien metros.

Nuevo Panerai Luminor Tourbillon

En su interior trabaja el calibre de cuerda manual P.2005/T, formado por 277 componentes. Sus tres barriletes, que almacenan la energía de los muelles, proporcionan seis días de autonomía; mientras un indicador permite consultar la reserva disponible.

El reloj también permite consultar un segundo huso horario y ajustar la aguja de la hora local en saltos de una hora, tanto hacia delante como hacia atrás, sin alterar la hora del lugar de origen, lo que se presenta como una función especialmente útil para viajeros.

Con un precio anunciado de 160.000 euros, esta nueva edición limitada de Panerai, el Luminor Tourbillon, tiene prevista su aparición en el mercado a partir del próximo mes de diciembre.