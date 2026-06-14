Putin acepta reunirse con Zelenski, pero en Moscú

Semanas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, trasladara por carta a su homólogo en Rusia, Vladimir Putin, la conveniencia de mantener una reunión de cara a abordar el fin de la guerra, el jefe del Kremlin se ha abierto hoy a esa cita que rechazó inicialmente pero solo si se celebra en Moscú.

Así se lo trasladó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien telefoneó para felicitarle por su 80 cumpleaños.

"Debería ir a Moscú porque es él quien pide el encuentro", ha afirmado Putin durante la conversación mantenida con Trump, tal y ha informado su asesor Yuri Ushakov, quien también ha destacado que el líder del país soviético fue el primer dirigente extranjero en trasladarle las felicitaciones.

"La conversación ha sido amistosa y franca. Ha durado sobre una hora", ha relatado Ushakov, quien ha apuntado que ambos abordaron también las relaciones bilaterales y la situación internacional. En concreto, Trump se habría comprometido a ejercer su influencia en los aliados europeos de Estados Unidos en pro del fin de las hostilidades en Ucrania ya desde la próxima cumbre del G7 prevista para esta semana en Evian, en Francia.

Se trata de la segunda conversación telefónica entre Trump y Putin en lo que va de año, después de la mantenida el 29 de abril a iniciativa de Moscú. Entonces la conversación duró aproximadamente una hora y media, y durante su transcurso Putin planteó a Trump una tregua por el Día de la Victoria, la conmemoración de la victoria sobre la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mundial.