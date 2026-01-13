Siete niños muertos en Gaza a causa del frío

Una familia enciende una hoguera en medio de los escombros en Gaza

La muerte de un bebé de un año en la franja de Gaza a causa de las bajas temperaturas eleva ya a siete los niños que han fallecido desde el inicio del invierno en el enclave costero de Palestina.

Una niña palestina en medio de las tiendas de refugiados de Gaza

Esta circunstancia, unida a las penurias sufridas en la zona debido a las inundaciones que provocaron las tormentas, otorga ya una nueva dimensión a la profunda crisis humanitaria en la que viven los habitantes de Gaza.

Además, otras 24 personas han muerto a raíz del derrumbe de edificios que se encontraban dañados por los ataques del ejército de Israel.

Tiendas de refugiados en la playa en Gaza

Desde el inicio de la ofensiva de Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, la cifra de palestinos muertos supera las 71.400 personas. Entre ellas se encuentran las casi 450 que han perdido la vida desde el pasado 10 de octubre, cuando entró en vigor el último alto el fuego.

