¿Cuáles son las aerolíneas más puntuales del mundo? España lidera el ranking en Europa

La puntualidad es uno de los principales indicadores de calidad en la aviación comercial. En un contexto de creciente tráfico aéreo y elevada complejidad operativa, cumplir los horarios se ha convertido en un reto constante para las aerolíneas. Cada año, el sector toma como referencia el On-Time Performance Review de Cirium, el informe que analiza el desempeño en puntualidad de las principales compañías aéreas del mundo.

En la edición de 2025, las aerolíneas españolas vuelven a destacar, con Iberia Express encabezando la clasificación europea y varias compañías internacionales situándose en los primeros puestos a nivel global.

Las aerolíneas más puntuales del mundo en 2025

Dentro de la categoría de grandes aerolíneas, las que se sitúan en el 10 % superior en términos de asiento-kilómetro-disponible (ASK) y que operan en al menos tres regiones, Cirium ha elaborado la lista de las diez más puntuales del mundo en 2025.

El ranking está liderado por Aeroméxico, con un 90,02 % de puntualidad en llegadas, seguida de Saudia (86,53 %) y SAS (86,09 %). Completan la clasificación Azul (85,18 %), Qatar Airways (84,42 %), LATAM Airlines (82,40 %), Avianca (81,73 %), Turkish Airlines (81,41 %) y Delta Air Lines (80,90 %).

Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa

En el ámbito europeo, el primer puesto lo ocupa Iberia Express, que se ha consolidado como la aerolínea más puntual del continente en 2025, con un 88,94 % de puntualidad en llegadas tras operar más de 37.000 vuelos a lo largo del año. Este resultado refuerza la solidez de su modelo operativo, centrado en la eficiencia y la fiabilidad del servicio.

En sus casi 14 años de trayectoria, la compañía ha sido reconocida en varias ocasiones por su puntualidad y ha liderado el ranking europeo de forma consecutiva en 2023, 2024 y 2025, reflejando la consistencia de sus procesos y la estabilidad de su operación.

La clasificación de las aerolíneas más puntuales de Europa en 2025 la completan SAS (86,09 %), Austrian (83,74 %), Virgin Atlantic (83,45 %), Icelandair (83,23 %), Vueling (82,20 %), Turkish Airlines (81,41 %), Norwegian (80,96 %) y Finnair (79,67 %).

Además, en 2025 Iberia Express ha alcanzado una regularidad del 99,76 %, una de las más altas del sector, lo que refleja un bajo nivel de cancelaciones y un alto grado de recuperación de vuelos, incluso cuando las incidencias se producen por causas ajenas a la compañía.

Iberia, de nuevo entre las más puntuales del mundo

En la categoría de grandes aerolíneas internacionales, Iberia ha logrado situarse nuevamente entre las diez más puntuales del mundo en 2025. La compañía ha registrado un 83,52 % de puntualidad en llegadas, sobre un total de 188.447 vuelos operados durante el año.

Este desempeño le ha permitido alcanzar la sexta posición a nivel mundial y la cuarta en Europa, consolidando su presencia entre las aerolíneas con mejor fiabilidad operativa en un mercado altamente competitivo.