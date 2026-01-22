Trump se desdice y sostiene ahora que la guerra en Ucrania va para "largo"

Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania han mantenido un nuevo encuentro en los márgenes del Foro de Davos, que, si bien ha sido constructiva, no ha servido para registrar ningún avance en las conversaciones de paz.

Tal vez por ello, al término de esa reunión, Trump ha mostrado un cambio de opinión con respecto a sus últimas declaraciones sobre la guerra en Ucrania. Porque si ayer apuntaba que el fin del conflicto está "razonablemente cerca", hoy su criterio es que falta "un largo camino por recorrer" antes de poder sellar un acuerdo. Por su parte, Zelenski ha suscrito que el último kilómetro siempre es el que más esfuerzo requiere, pero ha puesto en valor que los documentos en los que se ha ido trabajando están cada vez mejor armados.

Y, mientras la paz no llega, el ucraniano ha apelado al estadounidense para reforzar la defensa antiaérea de Ucrania a través de un nuevo paquete de misiles defensivos. Se trata, según sus palabras, de "proteger vidas, resistencia y trabajo diplomático conjunto".

Estas palabras de Zelenski son previas a su intervención en Davos, donde ha reivindicado la necesidad de una Europa unida, que deje de "reaccionar tarde" y comience a "definir el futuro" como la potencia que "puede ser y debe ser". Precisamente en ese camino ha reclamado "valentía" a los países europeos para tomar decisiones "juntos y a tiempo". "Ninguna discusión intelectual puede detener una guerra", ha advertido, antes de sentenciar: "Sin acción hoy no hay mañana".