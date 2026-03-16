Trump exige a la OTAN y a China que secunden su misión naval para desbloquear Ormuz

El plan de Estados Unidos de conformar una misión naval internacional para desbloquear el estrecho de Ormuz ya ha recibido sus primeras negativas, las de Japón, Francia y Australia, pero Trump se reafirma. Y “recordará” quién secunda sus planes o no.

En este sentido, ha advertido de que a la OTAN le aguarda “un muy mal futuro” si los aliados no colaboran. También China —país tradicionalmente aliado de Irán— “debe ayudar”, pues el mercado asiático es el principal destino de los petroleros que salen del estrecho de Ormuz. De hecho, en una entrevista con el Financial Times, el líder estadounidense ha advertido que podría posponer la cumbre con el presidente Xi, fijada para el día 31, si finalmente Pekín decide no sumarse.

"Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", ha argumentado el inquilino de la Casa Blanca, quien, en cambio, no buscó consensos previos antes de aliarse con Israel para bombardear Irán.

Por ahora, como ha apuntado, ha hablado con unos siete países sobre la misión de desbloquear el estrecho. Entre ellos, China, Japón, Francia, Corea del Sur o Reino Unido han sido requeridos para acompañar a navíos estadounidenses en esta maniobra.

Reunión con China

El republicano tiene previsto comenzar el próximo 31 de marzo una visita oficial de tres días a China. Allí, según el calendario público, mantendrá una reunión con su homólogo como muestra de acercamiento tras meses de tensión debido a las prácticas arancelarias de Trump.

Y, de cara a este viaje, una delegación de Pekín y otra de Washington han mantenido ayer una reunión en París sobre "temas económicos y comerciales de interés mutuo", de acuerdo con un comunicado del ministerio de Comercio del gigante asiático.