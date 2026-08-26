Trump extiende el embargo contra Cuba hasta septiembre de 2027

Un año más, hasta septiembre de 2027. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un memorando para extender el embargo impuesto a Cuba, que lleva vigente desde la década de los 60, bajo la presidencia de Dwight Eisenhower.

Y mientras la Casa Blanca alega que la medida responde al "interés nacional de Washington, en La Habana tienen claro que su verdadero propósito es "asfixiar a una nación entera".

"Cuba condena en los términos más enérgicos la extensión por un año más del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, una política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas", ha afirmado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, para quien el actual es "el momento más cruel de la ofensiva estadounidense contra Cuba en años recientes".

La isla lleva varios meses viviendo al límite. La amenaza arancelaria de Trump contra los países que suministrasen petróleo a La Habana surtió efecto, y Cuba se quedó sin combustible: los apagones eléctricos se suceden, agravados por una deficiente infraestructura, y buena parte de las compañías aéreas han ido cancelando sus vuelos hacia el país. En un país que tiene en el turismo la principal vía de entrada de divisas, las sanciones de Estados Unidos han llevado a las grandes cadenas hoteleras a hacer las maletas, de igual modo que ha sucedido con Visa y Mastercard, cuya marcha dificulta ahora cualquier pago o transacción internacional.

Pese a todas las dificultades, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha subrayado que su país saldrá adelante. "Hay apagones, pero ningún apagón ha apagado la esperanza del pueblo cubano. Hay carencias, pero ninguna carencia ha fracturado la capacidad de crecer", ha declarado al diario brasileño Folha, antes de reivindicar que en Washington "saben que Cuba, bloqueada, ha logrado solucionar problemas que no están resueltos hoy en Estados Unidos en materia de justicia social".