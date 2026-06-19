Trump irrita al gobierno de Italia al "inventarse" que Meloni le "rogó" una foto

Trump protagoniza otro nuevo encontronazo con un dirigente europeo. Esta vez, la elegida ha sido la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien ha logrado irritar con unas declaraciones "completamente inventadas" sobre que ella le "rogó" que se hicieran una foto juntos en el marco de la cumbre del G7.

"Me rogó que me hiciera una foto con ella y me dio pena", justificó el presidente de Estados Unidos la imagen con Meloni en declaraciones a un programa italiano, incidiendo en que ella tenía "muchísimas ganas" de lograr ese retrato.

Con un video a través de sus redes sociales, la líder italiana ha mostrado su "asombro" ante las palabras del inquilino de la Casa Blanca, a quien le ha reprochado sus reiteradas faltas de respeto a sus aliados. "Solo puedo decir que es decepcionante que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos. Pero una cosa hay que recordar: ¡Italia y yo no suplicamos!", ha zanjado.

La primera consecuencia diplomática de las "ofensivas" palabras de Trump ha llegado en forma de cancelación del viaje que el ministro italiano de Exteriores tenía previsto realizar a Estados Unidos dentro de dos días.

No se trata de la primera vez que el presidente de Estados Unidos choca con un líder europeo, y ni siquiera con la propia Meloni, con quien ya se enzarzó al hilo de su disputa con el papa León XIV. Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz y, singularmente, Volodimir Zelenski han sido en varias ocasiones blanco de las críticas de Trump desde su vuelta al cargo en enero de 2025.