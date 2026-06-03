Trump ve probable que pueda reunirse con Jamenei

Apenas tres meses después de que el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán acabase con la vida del ayatolá Alí Jamenei y varios de sus familiares, hoy Donald Trump cree "probable" que pueda reunirse con Mojtaba Jamenei, uno de los hijos del anterior líder supremo, a quien ha sucedido en el cargo.

"Me gustaría conocerlo. Me gustaría conocer a todo el mundo. Probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas", ha asegurado en el pódcast de la periodista Miranda Devine.

Pero más allá de sus relaciones con el líder supremo de la república islámica, a cuya cabeza puso Washington un precio de diez millones de dólares, el inquilino de la Casa Blanca ha explicado que se encuentra en el punto en el que debe decidir ya si pone fin al conflicto en Oriente Próximo a través de la diplomacia o de las armas.

"Ahora tengo que tomar una decisión: ¿firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera? No es una manera agradable", ha planteado, para amenazar una vez más con que una nueva intervención militar pondría punto y final a "las tonterías". Por su parte, si bien la alternativa al acuerdo diplomático daría "certeza", tal y como ha argumentado, ha sostenido que su preferencia pasa por "hacer las cosas de una manera amable, desde un punto de vista humanitario".

En cuanto a la marcha del diálogo, Trump ha valorado que Teherán "ya ha aceptado que no van a tener un arma nuclear". "Ahora pueden cambiar de opinión, pero esa fue una de las cosas que tenían que aceptar, y lo han aceptado", ha aseverado.