Ucrania ataca refinerías rusas a más de 1.500 kilómetros de distancia

Ucrania no ha apartado la mira de las refinerías rusas, sobre las que encadena ataques que ponen en riesgo la producción de diésel que el Kremlin ha pactado con la Casa Blanca. Pero, además, tras un bombardeo con el que Rusia mató a quince personas que se encontraban en una estación de tren, Kiev ha mostrado su potencial militar al atacar un complejo de petróleo a más de 1.500 kilómetros de la frontera entre ambos países.

Por su parte, en vísperas de un nuevo invierno, Moscú ha dirigido sus ataques contra la red eléctrica ucraniana, como los que ya dejaron Kiev sin luz ni calefacción el pasado año.

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El ataque ucraniano contra el complejo petrolífero ruso en Brashneft llega después de otro bombardeo reciente en las instalaciones de Rosneft PJSC en Samara, a pesar de las peticiones de Trump de mantener las refinerías al margen del conflicto.

Además, Kiev ha destruido parcialmente este sábado una planta de fabricación de combustible para cohetes, según las fuerzas armadas ucranianas.

Mientras, Rusia ha enviado sus drones contra una central eléctrica de Kiev y en Dnipró han sido atacadas varias subestaciones eléctricas. Moscú también ha golpeado infraestructura de transporte utilizada por las fuerzas ucranianas, centros de almacenamiento de drones y robots terrestres y almacenes de munición.