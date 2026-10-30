La UE y Canadá siguen dando pasos hacia una mayor colaboración

La Unión Europea y Canadá siguen dando pasos para perfilar el modelo de asociación que han acordado tener, orientado a crear "un espacio común de prosperidad y seguridad económica" y a avanzar hacia una relación más integrada en los ámbitos comercial, industrial, tecnológico y estratégico.

Con la vista puesta ya en la siguiente cumbre bilateral, marcada para el año que viene, tanto Ottawa como Bruselas se han comprometido a definir el nombre de su vínculo, dadas las reticencias planteadas por algunos socios europeos en torno al término de "miembro asociado".

Pero más allá del término, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha explicado que los próximos meses servirán para determinar "el contenido, la dimensión y el alcance" de esta nueva fórmula de asociación, y ha avanzado que espera concluir las negociaciones y conversaciones para junio, cuando tiene previsto participar en una reunión del Consejo Europeo.

Acuerdo sobre gas y minerales

Por el momento, ya se han comprometido a estudiar la posibilidad de aumentar las exportaciones de gas natural licuado canadiense a Europa y a crear reservas de materias primas críticas para garantizar el suministro a sus industrias, en el marco de una nueva alianza económica con la que ambos socios buscan reducir su dependencia de recursos estratégicos de otros países y protegerse frente a posibles interrupciones del abastecimiento.

Asimismo, en la declaración aprobada en la cumbre que ha tenido lugar hoy se incluye la cooperación en tecnologías nucleares, incluido el suministro de uranio, combustibles y servicios relacionados con el ciclo nuclear.

Y, junto con el impulso a los proyectos estratégicos de minerales críticos, Canadá y la UE han acordado también buscar nuevas oportunidades de inversión en terceros países y reforzar las conexiones entre puertos europeos y canadienses para facilitar el transporte de energía y minerales estratégicos.

Otro asunto en el que han puesto el foco es la movilidad universitaria y laboral, a fin de que europeos y canadienses puedan estudiar, trabajar, investigar y establecer vínculos profesionales y culturales a ambos lados del Atlántico. En este sentido, uno de los planteamientos pasa por ampliar la participación del país norteamericano en el programa Erasmus+, con el objetivo de facilitar los intercambios de estudiantes e investigadores.