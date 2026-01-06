La UE no reconoce la legitimidad de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela

La Unión Europa mantendrá un "diálogo específico" con la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como ya lo tenía con Nicolás Maduro en defensa de los "intereses" de los Veintisiete, pero continúa sin reconocer la legitimidad democrática del gobierno del país caribeño.

"Lo que haremos en este caso es lo que hemos hecho hasta ahora. Aunque no hemos reconocido la legitimidad del presidente Maduro, y lo mismo para Delcy Rodríguez, pero mantendremos un diálogo específico y continuado con las autoridades venezolanas para salvaguardar nuestros propios intereses y nuestros propios principios", ha asegurado la portavoz de Exteriores de la Unión, Anitta Hipper, quien ha insistido en que se lleve a cabo una transición democrática contando con la oposición venezolana.

En este punto, ha reiterado que hay que respetar "la voluntad" de los venezolanos, expresada en las últimas elecciones, que querían "un cambio democrático". Dado que después de aquella cita con las urnas el gobierno bolivariano rechazó hacer públicas las actas de los comicios, Bruselas no ha reconocido la legitimidad de Maduro, como ahora no reconoce a su sucesora, que proviene de un proceso irregular.