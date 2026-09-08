La ultraderecha de Israel arropa a Milei en su pugna por Maldivas mientras Argentina denuncia a sus petroleras

Argentina ha encontrado un nuevo socio en su intento de situar de nuevo en el centro del debate la soberanía de las islas Malvinas. La ultraderecha de Israel ha reaccionado al creciente apoyo de Reino Unido a la causa palestina apostando por posicionarse al lado del presidente del país sudamericano, Javier Milei, quien llegó a expresar su deseo de convertirse al judaísmo ortodoxo.

Los líderes de los partidos Hogar Judío y Sionismo Religioso, ambos ministros en el gobierno de Benjamin Netanyahu, han secundado así las pretensiones argentinas, al tiempo que han cargado contra el gobierno británico. "Es el momento de que Israel reconozca públicamente que las Malvinas son territorio argentino ocupado que los británicos robaron violentamente al pueblo argentino", sostuvo el polémico Itamar Ben Gvir, mientras Bezalel Smotrich pedía la expulsión del embajador británico en Tel Aviv.

"No vamos a ser el felpudo de un gobierno antisemita de un país conquistado por el Islam radical que intenta salvarse de la decadencia económica y social atacando a los judíos y al Estado de Israel", ha abundado este último, antes de que Ben Gvir reclamase sanciones contra Londres "mientras dure la ocupación". Y es que, ha recalcado, "los británicos no se conforman con ocupar este territorio, sino que también realizan prospecciones petrolíferas y roban el dinero del pueblo argentino".

De hecho, Milei ya anunció en días pasados que sancionaría a toda empresa que extraiga gas o petróleo de la isla sin autorización de Buenos Aires, y el gobierno argentino ya inició los trámites para sancionar a 45 compañías e individuos relacionados con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas. Una de ellas es, precisamente, la petrolera israelí Navitas y varias de sus subsidiarias, contra las que el ejecutivo que dirige Milei interpondrá además una denuncia penal para "proteger sus recursos naturales".