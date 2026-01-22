Rusia y Ucrania, por primera vez en la misma mesa para intentar acordar la paz

Emiratos Árabes acogerá mañana y el sábado las primeras conversaciones a tres bandas entre los negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos para tratar de poner fin a una guerra que se encamina ya hacia su cuarto año.

Lo ha confirmado el presidente Zelenski durante su intervención en el Foro de Davos; una cita que ha aprovechado para reunirse con Trump y solicitarle más misiles de defensa antiaérea, así como para lanzar un recado a Europa sobre su lentitud a la hora de tomar decisiones.

En un momento "complicado" para Ucrania debido a los numerosos ataques lanzados por Moscú, especialmente desde que el presidente norteamericano decidió impulsar las negociaciones de paz, Zelenski ha asegurado que está preparado para asumir compromisos en favor de la paz; una postura que espera que sea compartida por la parte rusa, pues también atraviesan "una situación difícil", con numerosas bajas en el frente y diversos tropiezos en sus intentos de anexionar la parte oriental del país europeo.

Planteado este escenario, lo que ha dejado claro es que "la guerra continuará" si las citas programadas en EAU solo sirven para que "algunos jueguen entre bastidores".

Mientras desde Rusia reducen los encuentros en Emiratos a reuniones "técnicas", Estados Unidos enviará a su enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, acompañado del yerno del presidente Trump, Jared Kushner, y la delegación ucraniana la conformarán el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, el jefe de la oficina presidencial y su número dos, el líder del partido de Zelenski y el jefe del Estado Mayor.

¿Fin de la guerra?

A falta de poco más de un mes para que se cumpla el cuarto año desde que Putin ordenase la invasión de Ucrania, Trump ha pasado en un solo día de considerar que el fin del conflicto está "razonablemente cerca" a advertir que falta "un largo camino por recorrer" antes de poder sellar un acuerdo.

Por el momento, desde el Kremlin han rechazado cada planteamiento llegado de Kiev o de Europa en un intento de avanzar hacia la paz con garantías de seguridad para Ucrania de que no se producirá una nueva invasión. Sobre la mesa siguen las cuestiones relacionadas con la cesión de territorios incluidas en el documento marco, las medidas de desarrollo económico y recuperación del país europeo tras el conflicto y un tercer documento que recoge actuaciones para verificar que se cumple el armisticio.