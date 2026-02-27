Zelenski ve "una oportunidad" para poner fin a la guerra antes de otoño

"Creo que tenemos una oportunidad de terminar la guerra antes de otoño". Cuando la barrera de los cuatro años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania ya se ha superado, Zelenski ve en las elecciones de medio término que tendrán lugar en noviembre en Estados Unidos la posibilidad de que se abra una ventana de actuación para silenciar las armas.

Y es que, como ha explicado a Sky News, se trata de una cita muy "importante e influyente", de modo que Washington podría tratar de pisar el acelerador de las negociaciones de paz con la vista puesta en esos comicios. "Estados Unidos es más fuerte aún de lo que cree", ha agregado.

"Si es posible lograr la paz, la tendremos", ha remarcado el presidente ucraniano, quien ha abordado también las conversaciones en marcha para admitir que "es muy difícil a día de hoy recuperar todo el territorio" que Ucrania ha perdido a lo largo de los últimos cuatro años frente a Rusia. Lo que ha dejado claro es que no contempla ceder ningún territorio adicional, a pesar de las ambiciones del Kremlin por quedarse con toda la parte oriental de su país.

"Es nuestro territorio, y suena increíblemente extraño que tengamos que retirarnos de nuestra tierra", ha subrayado Zelenski, al tiempo que se ha mostrado convencido de que Moscú matará o encarcelerá a muchos de los ciudadanos ucranianos que siguen en esas zonas. "¿Quién le dijo a Rusia que esta gente está lista para ser rusa?", ha incidido el mandatario europeo.

Un reciente informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank con sede en Washington DC, calcula que el ejército soviétivo se apoderó de 115.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en las cinco primeras semanas del conflicto, si bien las tropas ucranianas lograron su retroceso. Ahora, dominarían unos 75.000 kilómetros cuadrados, un 12% del país europeo.