Rusia y Ucrania volverán a reunirse la semana próxima para abordar la cesión territorial

La ciudad suiza de Ginebra será el escenario la semana próxima de una nueva reunión entre las delegaciones de Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos, para tratar de poner fin a la guerra que este mes alcanzará los cuatro años.

Después de dos rondas de encuentros en Abu Dhabi que únicamente fructificaron en el intercambio de 314 prisioneros de guerra, ahora las citas profundizarán en la cuestión territorial, tal y como avanzó ya el presidente Zelenski.

El presidente ucraniano se ha abierto en numerosas ocasiones a que Rusia se haga con los territorios que ha conquistado en estos cuatro años de invasión, y ha dado cuenta de que Washington plantea establecer una zona franca en el Donbás para el libre comercio. Sin embargo, desde el Kremlin mantienen sus aspiraciones sobre todo el este del país europeo.

A pesar de las numerosas diferencias y de la evolución que han ido registrando los documentos de paz, a día de hoy la región oriental de Ucrania es el mayor escollo. El propio Zelenski llegó a afirmar que solo podría resolverse en una cumbre de líderes, él y Putin, pero el dirigente soviético no está dispuesto a salir de Rusia para llevar a cabo un encuentro de esas características.

Y, mientras tanto, los bombardeos siguen y las muertes también. El último reporte indica que al menos dos personas han muerto a causa de los ataques del ejército ruso en las provincias ucranianas de Odesa y Zaporiyia.