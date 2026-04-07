Zelenski vuelve a proponer al Kremlin una tregua sobre la infraestructura energética

En medio de ataques cruzados a la infraestructura energética de Rusia y Ucrania, el presidente Zelenski ha hecho llegar al Kremlin —a través de Estados Unidos— una propuesta de alto el fuego sobre este tipo de instalaciones. "Si están dispuestos a detener esos ataques, nosotros estamos dispuestos a responder de la misma manera", ha sostenido el ucraniano.

Y, en paralelo, ha dado cuenta de que la delegación de Kiev está trabajando junto con Washington en el documento relativo a las garantías de seguridad, un elemento que ha definido como "la clave para el fin real de la guerra, para una paz duradera" y que debe servir asimismo para "garantizar la confianza de la población" en el proceso de paz.

Mientras tanto, lo que ha celebrado es que los aliados de Ucrania continúen "ejerciendo presión" sobre Moscú a través de sanciones, detención de petroleros y otro tipo de restricciones económicas que sigan asfixiando la economía rusa. "Si Rusia puede permitirse esta guerra, si puede financiarla, no elegirá la paz voluntariamente. Por eso es tan importante no disminuir la presión sobre el agresor", ha recalcado, antes de detenerse en que el país que dirige Putin no puede beneficiarse de la crisis del petróleo que está teniendo lugar como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo.

Ha aludido así Zelenski, indirectamente, a la decisión de Estados Unidos de autorizar temporalmente la compra de petróleo a Rusia para tratar de sortear la subida de los precios del combustible, y que, según sus cálculos, podría suponer para el país soviético ingresos por valor de 10.000 millones de euros. De hecho, en su reciente informe sobre las perspectivas económicas de los diferentes países a raíz de la guerra desatada en Irán y su entorno, la OCDE pronostica que Estados Unidos y Rusia verán mejorar sus economías mientras las de la Eurozona se desploman.