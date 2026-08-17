El circuito de 3x3 arrancó en Muíños

Foto de familia con los participantes, autoridades y árbitros sobre la pista de juego para poner el punto y final a una jornada de baloncesto en Muíños.

Muíños fue la primera parada del Circuito “DepOUrense Basket 3×3”, que llevará esta modalidad baloncestística a diferentes municipios de la provincia, antes de una final de altura en el Pazo Paco Paz. Un estreno exitoso, tanto por cantidad como por calidad, que se celebró en un entorno inmejorable. Mayores y no tan mayores se dieron cita en la pista, peleando por los puestos de honor, ante la mirada, por ejemplo, de Julio Bernárdez, presidente de la Fegaba.

El cuadro de honor estuvo formado, en la categoría sénior-júnior, por el campeón “Retabet” y el subcampeón “Los cojos retirados”, mientras que en el cuadro infantil-cadete, el triunfo fue para “Triple y pa casa” y la segunda posición para el conjunto “San Juseph”. Además, dentro del cuadro premini participaron los equipos “Alcobes” y “Nam dunks”.

Esto no se detiene y, este próximo fin de semana, el circuito ofrecerá dos nuevas citas. La primera, este viernes 21 de agosto con parada en Ribadavia y, al día siguiente, la acción se trasladará a O Carballiño para poner a prueba a los especialistas de esta espectacular modalidad baloncestística con tanto arraigo en Ourense.