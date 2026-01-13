Más lobos en el Pazo

El COB volverá a jugar en el Pazo el día 30, recibiendo al Fuenlabrada. Con ese partido arrancará una segunda vuelta en la que el equipo ourensano se marca como objetivo pelar por una plaza en los play off de ascenso a la Liga ACB y el club seguir haciendo del Pazo una de las canchas con más ambiente de la categoría.

Pese a ser la mitad de la temporada, el sorteo del calendario ha dejado para este tramo el mayor número de partidos en el Pazo. El COB acabó la primera vuelta en casa ganando al Obradoiro, pero solo ha disputado seis partidos. En la segunda tendrá diez encuentros como local y recibiendo a algunos de los mejores equipos de la categoría, como Básquet Coruña, Estudiantes, Palencia o Alicante.

Los aficionados podrán hacerse socios y ver todos los partidos por 85 euros, los mayores de 25 años, y 40 los jóvenes de 15 a 25 años. 20 euros, para los infantiles, y 10 euros, los niños de 2 a 5 años, completan los precios de una campaña de nuevo totalmente popular.

“Non se trata dunha campaña de socio, senón dunha aposta por implicar a cidade”, asegura el club presidido por Diego Regueira.