Televisión matinal

En 1986 llevábamos ya casi 30 años con televisores en nuestros hogares, pero no había programación por las mañanas. La tele terminaba por la noche, ponían el himno, mostraban la bandera y se acabó. La carta de ajuste nos acompañaba durante toda la noche hasta el día siguiente a mediodía. No se me ocurre pensar qué hacían los insomnes….

Los fines de semana había algo de programación, pero comenzaba a media mañana, tipo a las 11.00.

Ahora nos parece cosa de la Edad Media, pero no ha pasado tanto tiempo.

El 13 de enero de 1986 se estrenó en Televisión Española el programa Buenos Días. Comenzaba a las 7.00 de la mañana y consistía en difusión de noticias combinadas con entrevistas y pequeños reportajes. Lo presentaba José Antonio Martínez Soler y contaba con colaboradores que se hicieron después muy famosos, como Diego Carcedo, Luis de Benito o María Escario.

El parte meteorológico corría a cargo de Paco Montesdeoca y José Antonio Maldonado.

Es increíble pensar que cuando llegaron a España las televisiones privadas, hacía solamente tres años que la televisión tenía programación matinal.

La televisión e internet error 404

Cualquiera que haya pasado más de cinco minutos dando vueltas por la web, se habrá topado con una página informando que se ha producido un “Error 404”.

Esto se produce cada vez que nuestro navegador solicita una página que no existe en el servidor. Pero ¿sabes por qué se llama “Error 404”?

Internet no siempre fue la red que conocemos y disfrutamos hoy. En sus comienzos, era poco más que un puñado de ordenadores conectados entre sí, un proyecto ambicioso desarrollado por un grupo de jóvenes científicos del CERN (Suiza), intentando mantenerse al tanto del trabajo de sus pares en todo el mundo.

Ellos fueron los creadores de la “World Wide Web”, conocida mundialmente como WWW o “la web”.

Este puñado de jóvenes con mentes brillantes eran renuentes revelar sus progresos (y fracasos) al mundo, por lo que comenzaron a desarrollar su protocolo en un ambiente cerrado: la red interna de la CERN. Usando la disposición física de la red y de los edificios de la CERN para el “mundo real”, situaron diversas funciones del protocolo en diversas oficinas dentro de la CERN.

En una oficina, situada en el cuarto piso, estaba ubicada la base de datos central del World Wide Web: cualquier pedido de ficheros era encaminado a esa oficina, en donde dos o tres personas (¡sí, personas!) lo localizaban manualmente y los transferirían, mediante la red, a la persona que había realizado la petición.

Esta habitación era conocida como “Room 404” (Habitación 404).

Inevitablemente, la base de datos comenzó a crecer, y también la cantidad de gente con acceso a los documentos que en ella se almacenaba. Y también comenzaron a aparecer algunos problemas: había gente poco familiarizada con el sistema que efectuaba peticiones de documentos que no existían, o con nombres de archivo escritos incorrectamente.

El personal a cargo de la “Room 404” enviaba, en esos casos, una nota explicando que el documento no podría ser hallado.

Rápidamente, estas peticiones erróneas fueron contestadas con un mensaje estándar: “Sitio 404: archivo no encontrado”.

Tiempo más tarde, cuando los procesos de respuesta fueron automatizados y los trabajadores del cuarto piso fueron reemplazados por ordenadores, los usuarios de la red pudieron acceder directamente a los documentos almacenados en la base de datos. Sin embargo, el mensaje de error estándar para indicar que un documento determinado no podía ser hallado siguió siendo el mismo: “404: file not found”.