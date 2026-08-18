Maceda celebra su amor por las bicis

Intensidad y pedaladas en una de las salidas sobre el circuito marcado por la organización.

Pocas villas están tan ligadas a un deporte como Maceda con el ciclismo. Y con eventos como el del fin de semana, más y mejor. Fue el turno de la XXI Mini BTT y de la siempre espectacular Marcha das Vagalumes, que vivió su octava edición. Días muy esperados a lo largo del año y que siguen siendo especiales.

La gran fiesta de la BTT para los jóvenes no falló. Fueron 320 los chicos y chicas que tomaron parte en las diferentes categorías. Todos y todas pedalearon para divertirse y tratar de obtener el mejor resultado posible. De eso saben los representantes del Clube Ciclista Maceda, anfitriones y exitosos. Una treintena tomaron parte destacando los resultados de: Sabela Rodríguez (primera en alevines), Carla González (primera en principiantes), Emma González (segunda en benjamines) o los quintos puestos del infantil Izan Grande y el promesa A Darío Rodríguez.

Pero no solo de carreras vive la BTT en Maceda. El plato fuerte llegó el domingo, sí, pero en la jornada anterior llegó el plato más vistoso del menú. Se celebró la octava Marcha das Vagalumes. Al caer la noche, cientos de bicis iluminan la villa en un recorrido que ya forma parte de Maceda. Tomaron parte casi 800 personas, que recorrieron las calles de Maceda hasta el Castelo.

Y para completar las jornadas con una intensa hoja de ruta, no faltaron acampadas, piscinas y otras actividades para uso y disfrute de la juventud. Ahora toca pensar en lo que viene, que queda mucha bicicleta que rodar.