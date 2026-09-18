Un paseo en bicicleta por la Ribeira Sacra

El Parador de Santo Estevo vivió la presentación de la sexta edición de la Ribeira Sacra Cycling Road, una marcha cicloturista de carácter no competitivo que se disputará este domingo, con salida a las 09:30 horas desde Luíntra, en el Concello de Nogueira de Ramuín.

El acto contó con la participación del presidente y la gerente del Inorde, Rosendo Fernández y Emma González; el alcalde y el concejal de Deportes de Nogueira, Julio Temes y Raúl Soto; el alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez; el director de la Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles; el director técnico de la prueba, Serafín Martínez; y el sargento 1º de la Guardia Civil de Ourense, Francisco Javier Cabrera Morales.

En su sexta edición, la prueba consolida su crecimiento con un aumento de participación del 25 por ciento, superando los 300 ciclistas inscritos procedentes de 18 provincias, entre ellas Madrid, Barcelona, Asturias, León, Sevilla o Valencia. Este éxito de convocatoria refleja el creciente interés y el gran atractivo que la Ribeira Sacra genera fuera de Galicia.

La prueba ofrece dos recorridos adaptados a diferentes niveles. Un gran fondo, una ruta más exigente de 110 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de 2.400 metros. Y el medio-mini fondo, con un itinerario de 90 kilómetros y un desnivel de 1.800 metros.

Este evento se convierte en una oportunidad clave para dar visibilidad a Ourense, impulsando la promoción del patrimonio natural y cultural de la zona, su gastronomía y su oferta enoturista entre los visitantes y acompañantes.