“Cohete” Suárez lidera la primera etapa del Rally Sierra Morena

El equipo asturiano del Fabia está rodando a un gran ritmo.

El equipo asturiano formado por José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias, al volante de un Skoda Fabia RS del equipo Recalvi, se ha consolidado como líder indiscutible de la primera etapa del Rally Sierra Morena, prueba puntuable para el Campeonato de Europa ERC y el Supercampeonato de España.

Tras la jornada disputada este sábado, los asturianos aventajan en 20 segundos al coruñés Álvaro Muñiz, que, junto a Manuel Estévez, también con Skoda Fabia RS, ocupan la segunda plaza provisional. El podio lo completa otra tripulación herculina, Iván Áres y Borja Rozada, con un Toyota GR Yaris Rally2, a menos de un segundo de Muñiz.

El poder de los pilotos españoles está siendo la nota dominante del certamen europeo. En la cuarta posición aparece Giandomenico Basso (Skoda Fabia RS), a 28 segundos del líder y superando por solo tres segundos al finlandés Teemu Suninen, quinto con otro Fabia.

La sexta plaza es para el naronés Jorge Cagiao y Javier Martínez, cuyo Citroën C3 Rally2 ha sufrido problemas de falta de potencia, y que se encuentran a 34 segundos de su compañero de equipo.

Este domingo se disputarán los seis tramos cronometrados restantes. La prueba andaluza está congregando a miles de aficionados, beneficiados por las excelentes condiciones climatológicas.

Los organizadores esperan un récord de asistencia en la jornada final, donde el espectáculo del ERC alcanzará su punto álgido.

La emoción está garantizada en los tramos cordobeses, con los españoles a un gran nivel.