En el Rallye San Froilán, en Lugo, la suerte no estuvo de su lado y logró el peor resultado.

El piloto ourensano Miguel Gayoso ha valorado como “casi perfecta” la temporada que acaba de finalizar, después de proclamarse campeón del Clio Trophy Spain de asfalto a nivel nacional y la Clio Trophy Galicia en el Campeonato Gallego. El joven deportista reconoce que el doblete llegó antes de lo esperado. “Empezó siendo una sorpresa, pero a mitad de año ya veíamos que podíamos conseguirlo. Todo el mundo nos decía que lo normal era tardar dos o incluso tres años en ganar este tipo de copas, pero se nos dio superbién”.

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Gayoso explica que la decisión de afrontar ambos campeonatos de forma simultánea fue clave, aunque también supuso un importante desafío logístico: “Había alguna prueba que coincidía, pero tuvimos suerte y pudimos ganar los dos prácticamente a falta de una carrera. Compaginar los dos certámenes es bastante complicado porque hay muchas carreras muy juntas, y el trabajo del equipo en el coche es superexigente”.

En ese sentido, quiso agradecer el respaldo recibido: «Estuvimos con Egipto Motor, que nos ayudó a tener el coche a punto en todas las carreras, y como no a todos los patrocinadores, sobre todo a la Deputación de Ourense, porque sin ese apoyo no sería posible correr. Para nosotros es un orgullo llevar el nombre de Ourense por toda España”.

De cara a 2027, confirma que ya trabaja en nuevas opciones. “Todavía es pronto, pero tenemos varias propuestas sobre la mesa. Falta cuadrar presupuestos y ver lo que interesa más a nuestros patrocinadores, a la Federación Galega de Automovilismo, a Deporte Galego y a la Deputación de Ourense”. El objetivo, avanza, está claro: “Principalmente, será subir de categoría, subir de nivel e intentar seguir formándonos y aprendiendo”.

Copilotado por Carlos Guitián, Miguel Gayoso es a día de hoy un piloto que acumula una gran experiencia. Tras conseguir unos grandes resultados en el mundo del autocross e iniciarse desde la base en los rallyes, este piloto ourensano está demostrando grandes logros y un gran futuro dentro del deporte del motor.