EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante supuestos ataques de milicias

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos abandonar Venezuela debido a un supuesto rearme de milicias que, según Washington, estarían interceptando vehículos en busca de estadounidenses o personas que apoyen al país norteamericano.

El comunicado estadounidense, que eleva la alerta al nivel 4 —el máximo—, advierte sobre riesgos de detención, secuestro, terrorismo, delincuencia, disturbios civiles y deficiencias en la infraestructura sanitaria. Además, se señala que grupos armados estarían operando en diversas regiones del país, bloqueando carreteras y revisando vehículos.

Venezuela rechaza las alertas

Por su parte, el Ministerio de Exteriores venezolano ha rechazado de manera tajante las advertencias, acusando a Estados Unidos de “fabricar una percepción del riesgo que no existe” basándose en “relatos inexistentes”. En un comunicado oficial, el ministro Yván Gil aseguró que el país “se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad” y que “la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo control del Gobierno Bolivariano”, único garante de la tranquilidad del pueblo venezolano.

El Gobierno de Venezuela reafirmó su compromiso con la “protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano”, asegurando que todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad operan con normalidad.