Groenlandia rechaza el barco hospital que les ofrece Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que enviará un "barco hospital" a Groenlandia para dar asistencia médica a las personas que lo requieran y que no reciban estos servicios en la isla, bajo amenaza de anexión estadounidense tras reiterados pronunciamientos del inquilino de la Casa Blanca. "En colaboración con el fantástico gobernador de Louisiana, Jeff Landry, enviaremos un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica allí. ¡Ya está en camino!", ha sostenido el mandatario norteamericano en un mensaje en redes sociales.

Esta nueva declaración insinúa una falta de servicios sanitarios que estaría dejando sin atención a personas enfermas en Groenlandia y que se suma a la multitud de palabras polémicas de Trump sobre el territorio autónomo de soberanía danesa. El mensaje de Trump viene acompañado de una imagen generada con inteligencia artificial de un buque denominado USNS Mercy, que existe realmente. Se trata de un buque militar con 1.000 camas, 80 camas de cuidados intensivos y once quirófanos. Tiene una tripulación de 1.300 personas y capacidad para producir 7.000 comidas diarias y 757.000 litros de agua potable.

Dos buques

La Armada estadounidense tiene dos buques hospital de clase Mercy, pero ambos están fuera de servicio en estos momentos mientras se realizan labores de mantenimiento en un astillero de Alabama. En respuesta al mensaje de Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha recordado a Trump que en Dinamarca, y también en Groenlandia, hay sanidad universal y gratuita sin depender de seguros ni del nivel de renta. "Estoy feliz de vivir en un país en el que hay acceso libre e igualitario a la sanidad para todo el mundo. En el que no hay seguros y en el que no es tu dinero el que determina si recibes el tratamiento adecuado. Lo mismo se aplica en Groenlandia. Feliz domingo a todos", ha publicado Frederiksen en redes sociales.

La presidenta de la Asociación Nacional de Groenlandeses en Dinamarca, Louise Bolvig Hansen, ha respondido también al anuncio de Trump y ha subrayado que la gente de Estados Unidos necesita más el barco-hospital que Groenlandia. "Parece más y más absurdo y una iniciativa bastante desesperada del presidente estadounidense y la Casa Blanca el publicar fotografías así en lugar de implicarse en un diálogo real", ha declarado Hansen en declaraciones a la cadena danesa TV2.

El anuncio se produce a pesar de que el presidente estadounidense afirmó hace unas semanas que había establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia y anunció la retirada de los aranceles anunciados para varios países europeos. En la tarde del sábado un militar estadounidense fue trasladado a Groenlandia. Se trata de un tripulante de un submarino estadounidense que fue evacuado por el Mando Ártico de las Fuerzas Armadas danesas y que necesitaba tratamiento médico urgente, informa TV2. Un helicóptero danés Seahawk participó en la evacuación del militar, que fue trasladado a un hospital de Nuuk, la capital de Groenlandia.