Rusia ataca varias ciudades de Ucrania con misiles y drones

Rusia lanzó durante el fin de semana decenas de misiles y drones contra objetivos en toda Ucrania, arrasando una vivienda residencial de dos plantas en el suburbio de Sofiivska Borshchahivka en la capital, dos días antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski afirmó que el Kremlin había lanzado 297 drones y casi 50 misiles el domingo, en la última oleada de ataques nocturnos. Afirmó que “una proporción significativa” había sido derribada y pidió a sus aliados que reforzaran las defensas aéreas del país contra los ataques enemigos. El presidente ucraniano declaró: “Moscú sigue invirtiendo más en ataques que en diplomacia. En esta ocasión, los objetivos rusos no solo incluían instalaciones energéticas, sino también logísticas, en particular infraestructuras ferroviarias y de suministro de agua municipal”.

Diferentes fuentes informan de un bombardeo nocturno conformado por casi 350 proyectiles que ha dejado por ahora seis muertos en el país, cinco de ellos en la capital homónima de la provincia de Sumi, en el noreste de Ucrania, donde el bombardeo afectó además a una instalación de la multinacional hostelera estadounidense Mondelez. El Kremlin ataca sistemáticamente la red energética de Ucrania, dejando sin electricidad a más de medio millón de personas en Kiev. Otras ciudades han sido bombardeadas repetidamente, como Odesa y Járkov, mientras que las temperaturas han bajado hasta los -22 grados en el invierno más frío en años.

Zelenski afirmó que los bombardeos aéreos no han cesado, a pesar de las conversaciones mediadas por Estados Unidos con Rusia que tuvieron lugar en Ginebra la semana pasada. El Kremlin quiere que Ucrania ceda el territorio de la región oriental de Donbás que sus fuerzas no han podido conquistar, algo inaceptable para Kiev. El intenso bombardeo se produjo en medio de la escalada de tensiones entre Ucrania y sus vecinos Eslovaquia y Hungría. Budapest amenaza con bloquear un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea, mientras que Bratislava afirma que cortará el suministro eléctrico a Ucrania el lunes.

Policía muerta

También se informó de que una policía había perdido la vida y otras 25 personas resultaron heridas como consecuencia de una serie de explosiones ocurridas el sábado por la noche en el centro de la ciudad ucraniana de Leópolis, en lo que las autoridades describen como un “acto terrorista”. “El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, me ha informado sobre la detención de un sospechoso de perpetrar el atentado terrorista en Leópolis”, anunció el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en redes sociales. Según la Fiscalía General del país, se trata de una ciudadana ucraniana, sin dar más detalles.

Alrededor de las 00,30 horas (hora local), la Policía recibió una llamada alertando de un robo en la céntrica calle Danilishina. Una vez que los agentes llegaron a la zona tuvo lugar una primera explosión y, tras la llegada de una segunda patrulla, otra explosión sorprendió a los policías desplegados, acabando con la vida de una agente de 23 años de edad. “Se está determinando el número de víctimas. Se han enviado ambulancias al lugar y un grupo de investigación y operativo está trabajando”, informó la Fiscalía.

Hungría también se desmarca del vigésimo paquete de ayudas El Gobierno de Hungría anunció que bloqueará el vigésimo paquete de sanciones que la Unión Europea tenía previsto aprobar hoy como represalia al veto de Kiev a la distribución de crudo ruso en territorio húngaro y eslovaco. En el centro de la cuestión se encuentra el ahora paralizado oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. Estas instalaciones están en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para malestar de Hungría y Eslovaquia, que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética. Después de que Eslovaquia avisara el sábado de que cortará el suministro de energía de emergencia si Ucrania sigue impidiendo el flujo de petróleo, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha anunciado el bloqueo del paquete en un mensaje en redes sociales. “En el Consejo de Asuntos Exteriores, la UE pretende adoptar el vigésimo paquete de sanciones. Hungría lo bloqueará. Hasta que Ucrania no reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba, no permitiremos que se tomen decisiones importantes para Kiev”, dijo el ministro húngaro. Hasta hoy, existía en Bruselas la expectativa de la aprobación de un nuevo paquete de sanciones con contenido simbólico dado que mañana se cumplen cuatro años de la invasión rusa. Pero el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha corroborado el bloqueo del paquete de sanciones y avisado que su país no se quedará “de brazos cruzados”.