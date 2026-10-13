La “teoría de la victoria”, el plan de la OTAN ante Rusia

El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa (Saceur), el general estadounidense Alexus Grynkewich, desveló la denominada “teoría de la victoria” de la Alianza Atlántica, una estrategia militar destinada a frustrar cualquier eventual ataque contra territorio aliado mediante una defensa capaz de bloquear, contener y neutralizar las fuerzas enemigas, sin necesidad de provocar una escalada del conflicto.

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“No buscamos infligir una derrota estratégica a nuestro adversario. Ni necesitamos hacerlo. Solo buscamos detener en seco cualquier ataque e impedir que se apoderen de nuestro territorio y lo retengan”, explicó Grynkewich durante su intervención ayer en el Foro de Seguridad de Varsovia (Polonia), donde defendió que el objetivo de la OTAN es hacer que cualquier agresión contra uno de sus miembros sea “completamente inútil”.

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El general estadounidense detalló que esta “teoría de la victoria” se basa en un planteamiento de “defensa por denegación”, estrechamente vinculado a la estrategia de disuasión y defensa del área euroatlántica, acordada por los 32 países miembros de la Alianza, y que busca impedir que un adversario pueda alcanzar sus objetivos militares mediante una eventual ofensiva. Grynkewich descartó que una confrontación militar sea “inminente o inevitable”, si bien subrayó la importancia de la disuasión, que en su opinión exige mantener “una preparación militar suficiente” para responder “incluso” a escenarios que no se consideran probables.

“Disuadir el conflicto también exige preparación para el combate, y la preparación exige planificar en función de lo posible, no solo de lo probable”, explicó, al tiempo que defendió la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación con los adversarios para evitar malentendidos.

Tres fases sucesivas

Asimismo, defendió que la Alianza dispone de un “sofisticado sistema de inteligencia” capaz de procesar grandes cantidades de información y anticipar posibles movimientos enemigos. “Esto significa que es poco probable que la Alianza sea sorprendida”, prosiguió. Grynkewich explicó que la estrategia se articula en torno a tres fases sucesivas: bloquear el ataque inicial, contener cualquier avance posterior y, si la ofensiva persiste, “destruir las fuerzas enemigas”.

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Por otra parte, la OTAN aseguró ayer que el suministro de armamento a Ucrania “continúa en marcha” tras las amenazas de EEUU de suspender este plan.