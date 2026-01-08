Venezuela confirma al menos 100 muertos en el ataque de EE.UU., en el que Maduro y su esposa resultaron heridos

El gobierno de Venezuela ha elevado a un centenar las víctimas mortales que ha dejado el ataque de Estados Unidos el pasado día 3, a lo que habría que sumar al menos otro centenar de heridos entre los que se encuentran el propio presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que fueron apresados y trasladados a una prisión norteamericana.

"Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay cien fallecidos", ha apuntado el ministro del Interior del país bolivariano, Diosdado Cabello, quien ha descrito el ataque en la televisión venezolana como "terrible", "bárbaro" y "artero". "No hay manera que eso pueda ser tapado y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena", ha enfatizado.

En cuanto al mandatario y la primera dama, ha indicado que él sufrió una herida en una pierna y que ella fue golpeada en la cabeza y el cuerpo, pero ha confirmado que "están mejorando", por la información de la que dispone. Además, ha asegurado que Cilia Flores no iba a ser detenida, pero que ella misma pidió ser trasladada junto a su marido. "Es probable que eso haya salvado la vida a Nicolás", ha agregado.

Y, tras subrayar que Maduro "es el presidente constitucional" de Venezuela, ha vuelto a exigir que ambos sean "devueltos vivos" a su país.