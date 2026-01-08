Venezuela confirma al menos 100 muertos en el ataque de EE.UU., en el que Maduro y su esposa resultaron heridos

ATAQUE A VENEZUELA

Diosdado Cabello asegura que Cilia Flores no iba a ser detenida, pero que ella misma pidió ser trasladada junto a su marido, y asegura que ambos "están mejorando" de los golpes recibidos

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela
Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela

El gobierno de Venezuela ha elevado a un centenar las víctimas mortales que ha dejado el ataque de Estados Unidos el pasado día 3, a lo que habría que sumar al menos otro centenar de heridos entre los que se encuentran el propio presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que fueron apresados y trasladados a una prisión norteamericana.

"Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay cien fallecidos", ha apuntado el ministro del Interior del país bolivariano, Diosdado Cabello, quien ha descrito el ataque en la televisión venezolana como "terrible", "bárbaro" y "artero". "No hay manera que eso pueda ser tapado y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena", ha enfatizado.

En cuanto al mandatario y la primera dama, ha indicado que él sufrió una herida en una pierna y que ella fue golpeada en la cabeza y el cuerpo, pero ha confirmado que "están mejorando", por la información de la que dispone. Además, ha asegurado que Cilia Flores no iba a ser detenida, pero que ella misma pidió ser trasladada junto a su marido. "Es probable que eso haya salvado la vida a Nicolás", ha agregado.

Y, tras subrayar que Maduro "es el presidente constitucional" de Venezuela, ha vuelto a exigir que ambos sean "devueltos vivos" a su país.

Venezuela reporta al menos 24 militares fallecidos durante el ataque de Estados Unidos Cuba confirma 32 militares fallecidos durante la detención de Maduro en Venezuela Venezuela reivindica la inmunidad de Maduro como jefe de Estado y reclama al juez que frene su causa

