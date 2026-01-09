Trump califica de “gran honor” la posible entrega del Nobel de la Paz por Machado
LA PRÓXIMA SEMANA
El mandatario estadounidense confirmó la reunión con la líder venezolana María Corina Machado
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que se reunirá la próxima semana en Washington con la líder opositora venezolana María Corina Machado, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en una operación militar estadounidense sobre Caracas. Trump afirmó que “tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla” y calificó como “un gran honor” la posibilidad de recibir el Premio Nobel de la Paz de manos de Machado, de quien dijo que “es una persona muy agradable”.
Machado, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2025 y dedicó el galardón en parte a Trump por su apoyo, ha expresado su disposición a compartir ese premio con él, aunque el comité Nobel ya ha aclarado que el galardón no puede compartirse.
El encuentro se produce en un momento de gran actividad diplomática tras la intervención estadounidense
A pesar de la reunión prevista, Trump había señalado dudas sobre la capacidad de Machado para liderar Venezuela tras la captura de Maduro y su esposa, y opinó que el país aún no está listo para elecciones, aunque reconoció la importancia de reconstruir el país. El encuentro se produce en un momento de intensa actividad diplomática y política tras la intervención estadounidense en Venezuela, y se espera que la reunión contribuya a definir pasos futuros respecto al apoyo internacional a la oposición venezolana y la transición política en el país sudamericano.
