La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, iniciará el martes el trámite para derogar la Ley Simón Bolívar, una norma que castiga con cárcel e inhabilitación a quienes pidan o apoyen sanciones internacionales contra el país. Lo anunció el jueves su presidente, Jorge Rodríguez. Es la primera derogación que sale del diálogo entre el Gobierno encargado y un sector de la oposición, auspiciado por Estados Unidos.

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La ley, aprobada el 28 de noviembre de 2024, se llama oficialmente Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Prevé entre 25 y 30 años de prisión e inhabilitaciones de hasta 60 años para ejercer cargos públicos. Rodríguez, que entonces celebró que castigaría a los «traidores a la patria», sostiene ahora que respondió a un momento puntual, que cumplió su cometido y que nadie ha sufrido sus extremos.

No es la única norma en disputa. La Ley contra el Odio no se derogará, solo se modificará. La mesa revisa también el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que permite inhabilitar hasta quince años a un funcionario declarado responsable administrativo. Con él se vetó a María Corina Machado hasta 2030. La oposición quiere evitar que sea un arma política contra el derecho a ser elegido. También se contempla reformar el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral. Negocian, por el chavismo, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; por la oposición, exdiputados de la Asamblea elegida en 2015, con Dinorah Figuera al frente. Machado queda fuera de la mesa. El diálogo llega casi once meses después de la caída de Nicolás Maduro, tras la operación estadounidense de enero. Washington reclama «elecciones multipartidistas, libres y justas», en palabras de Marco Rubio, y levantó las sanciones contra Jorge Rodríguez cuando se reactivaron las conversaciones en octubre.

Una posibilidad real

El balance es desigual. La cuarta ronda se cerró sin grandes avances, aunque dejó este anuncio. La quinta empezará el 10 de diciembre y podría abordar una convocatoria de presidenciales. Figuera ve “una posibilidad real” de elecciones en 2027, pero Delcy Rodríguez no ha fijado fecha.

En ese tablero pesa el regreso de Machado. La premio Nobel de la Paz volvió el 25 de octubre, diez meses después de salir clandestinamente para recoger el galardón en Oslo y tras siete intentos fallidos. Representantes estadounidenses y Figuera atribuyen su vuelta a la negociación. Desde entonces protagonizó un acto histórico en el Aula Magna de la Universidad Central, donde en 27 años no entró nadie ajeno al régimen, y ha presentado un plan de transición con la promesa de “justicia sin venganza”. En los barrios, donde organiza asambleas vecinales, le reclaman elecciones cuanto antes.