Zelenski asegura que Putin ha iniciado otra Guerra Mundial

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que su par ruso, Vladimir Putin, “ya ha comenzado” la Tercera Guerra Mundial y que la cuestión es “cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo”, mientras que rechazó aceptar cesiones territoriales en el Donbás, en el este del país, como reclamó Moscú en las negociaciones de paz.

“Creo que Putin ya la ha comenzado”, respondió al ser preguntado por el hipotético estallido de una Tercera Guerra Mundial en una entrevista con la BBC publicada este domingo. “La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo”, agregó, alertando de que, desde su punto de vista, “Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma”.

Asimismo, el mandatario ucraniano rechazó “abandonar a cientos de miles” de ciudadanos en una hipotética aprobación de la demanda rusa de que Kiev ceda al control de Moscú una serie de territorios ubicados en el Donbás, entre los cuales se encontraría el 20% de la región oriental de Donetsk aún bajo gobierno de Ucrania.

“No lo veo simplemente como una cuestión de tierras. Lo veo como un abandono: debilitar nuestras posiciones, abandonar a cientos de miles de nuestros compatriotas que viven allí. Así lo veo. Y estoy seguro de que esta ‘retirada’ dividiría nuestra sociedad”, advirtió.

Al hilo, Zelenski reconoció que esa hipotética cesión territorial “probablemente satisfacería” a Putin, que “necesita un respiro”, pero manifestó que “una vez se recuperase (...) querría continuar” la guerra, una reanudación para la que, a ojos del presidente ucraniano, necesitaría “no más de un par de años”. En cualquier caso, afirmó que el mandatario ruso “no quiere” poner fin a la guerra, pero que eso “no significa que no lo hará”.

Muestra de optimismo

Con todo, el dirigente se mostró optimista con respecto a las posibilidades de Ucrania en el conflicto bélico, pese a la incredulidad al respecto manifestada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declaró en vísperas de las recientes conversaciones de alto el fuego en Ginebra que “Ucrania debería sentarse a la mesa rápidamente”.

En este sentido, Zelenski declaró que su Gobierno se encuentra “jugando al ajedrez con muchos líderes, no con Rusia”, y que “no hay un único camino correcto” para vencer. “Tienes que elegir muchos pasos paralelos, direcciones paralelas. Y creo que una de estas vías paralelas traerá éxito”, auguró, reiterando que su definición del éxito en la guerra con Rusia es “frenar a Putin”.

“¿Perderemos? Claro que no, porque luchamos por la independencia de Ucrania”, respondió ante la posibilidad de un desenlace desfavorable.

Putin afirmó ayer que las tropas rusas están “luchando por su futuro, su independencia, la verdad y la justicia” y destacó el “coraje y la fortaleza” de la población rusa, unas palabras que llegan a tan solo un día de que se cumpla el cuarto aniversario del inicio de la invasión de Ucrania.

Una reconstrucción de más de 500.000 millones de euros

Un nuevo informe elaborado por organizaciones internacionales estima que el coste de la reconstrucción y recuperación económica en Ucrania tras cuatro años de guerra es de casi 588.000 millones de dólares (más de 500.000 millones de euros), lo que representa casi tres veces el PIB nominal estimado del país para 2025.

La evaluación conjunta -publicada ayer por el Gobierno de Ucrania, el Banco Mundial, la Comisión Europea y Naciones Unidas- estima que los daños directos en Ucrania ya han superado los 195.000 millones de dólares (166.000 millones de euros), siendo los sectores más afectados la vivienda, el transporte y la energía.

Desde el último informe en febrero de 2025, se ha producido un aumento del 21% en los activos dañados o destruidos en el sector de la energía, incluyendo infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía, así como de calefacción urbana.

De igual forma, las necesidades también se han incrementado en un 24% en el transporte por los ataques a ferrocarriles y puertos durante 2025, mientras que a fecha de 31 de diciembre de 2025, el 14% de las viviendas han quedado dañadas o destruidas, afectando a más de tres millones de hogares.

“Pese al daño generalizado que sigue acumulándose contra el pueblo, la economía y la infraestructura de Ucrania, todo el país sigue presionando con notable fuerza y determinación”, destacó la directora gerente de operaciones del Banco Mundial, Anna Bjerde.

Relacionado La UE aplaza la ratificación del pacto comercial con Estados Unidos hasta que Trump aclare los aranceles