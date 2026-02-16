Zelenski advierte de que no se puede parar a Putin "con besos y flores"

Un día antes de una nueva reunión entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania con la intermediación de Estados Unidos, el presidente Zelenski ha advertido de que no se puede parar a Putin "con besos y flores", sino que el único camino para detener la agresión contra su pueblo es aplicar "sanciones totales" al Kremlin.

Así pues, antes de una cita concebida para abordar las cuestiones territoriales, en relación a la ambición rusa por el Donbás (la frontera este de Ucrania), Zelenski ha dejado claro que no repetirá los "muchos errores" que tanto el suyo como otros países cometieron al "permitir" la entrada de Rusia en su territorio.

Ha hablado así de la anexión de Crimea en 2014, de la ocupación de parte de Georgia en 2008 o de la destrucción de Chechenia ya desde la década de los 90 del siglo pasado.

Así es que, de cara al encuentro de mañana, se ha mostrado convencido de que cualquier cesión solo es tiempo que gana Rusia para rearmarse y seguir avanzando. Por ello, se ha mostrado dispuesto a "llegar a un acuerdo" que no implique ceder el territorio de Ucrania y que incluya fuertes garantías de seguridad de que no se reproducirán los ataques.

Por su parte, también Kiril Budanov, jefe de la oficina del presidente de Ucrania y miembro de la delegación negociadora, ha insistido en aprender "las lecciones de la historia y buscar las conclusiones correctas" para "proteger" los intereses de su país.

Nuevas reuniones

La ciudad suiza de Ginebra será el escenario a partir de mañana de una nueva reunión entre las delegaciones de Ucrania y Rusia, con la mediación de Estados Unidos, para tratar de poner fin a la guerra que este mes alcanzará los cuatro años.

Después de dos rondas de encuentros en Abu Dhabi que únicamente fructificaron en el intercambio de 314 prisioneros de guerra, ahora las citas profundizarán en la cuestión territorial, tal y como avanzó ya el presidente Zelenski.

El presidente ucraniano se ha abierto en numerosas ocasiones a que Rusia se haga con los territorios que ha conquistado en estos cuatro años de invasión, y ha dado cuenta de que Washington plantea establecer una zona franca en el Donbás para el libre comercio. Sin embargo, desde el Kremlin mantienen sus aspiraciones sobre todo el este del país europeo.

A pesar de las numerosas diferencias y de la evolución que han ido registrando los documentos de paz, a día de hoy la región oriental de Ucrania es el mayor escollo. El propio Zelenski llegó a afirmar que solo podría resolverse en una cumbre de líderes, él y Putin, pero el dirigente soviético no está dispuesto a salir de Rusia para llevar a cabo un encuentro de esas características.