Aurelio Blanco recordó otras semanas santas en su pregón

La Semana Santa de O Barco de Valdeorras alcanzó este sábado su segunda jornada con la misa en memoria de los cofrades del Nazareno difuntos y la lectura del pregón, responsabilidad que este año recayó sobre Aurelio Blanco Trincado, presidente del Instituto de Estudios Valdeorreses, “memoria viva de nuestro pueblo”, en palabras del cura párroco, Jesús Álvarez Álvarez.

La liturgia se desarrolló en la iglesia de San Mauro, donde el pregonero realizó un breve repaso sentimental de sus vivencias de la Semana Santa barqueses. Blanco recordó que en su juventud podían verse las calles engalanadas durante estos días, con colchas, banderas o mantones de Manila colgando de los balcones, donde los vecinos contemplaban el paso de las procesiones y sus tareas como monaguillo durante su infancia.

Aurelio Blanco habló del pregón que en 1994 leyó Miguel Angel González, archivero de la catedral de Ourense, aludiendo a quienes lo siguieron. También se refirió a los cien años que se cumplen del primer acto público en el nuevo templo de San Mauro, en O Barco y a los tiempos de la Legión y el canto de saetas a principios de la década de 1950, entre otros recuerdos.